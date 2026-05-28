‏ئیسرائیل پەلامارەیلی وەبان شار سور خەسەو کەێد و داوا لە نیشتەجیەیل کەێد ناوچەیل ترەک لە باشوور لوبنان چووڵ بکەن

2026-05-28T08:43:14+00:00

‏شەفەق نیوز - رووژهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو پەنجشەممە، پەلامارەیل خەسیگ ئەرا بان شار سور و دەوروپشتی لە باشوور لوبنان ئەنجام دا،  دویای ئەوەگ هووشداری ئەرا چووڵکردن چەن باڵەخانەیگ، لە  بان ئاڵۆزییەیل نوویەیل سنوور لوبنان.

‏سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: هێزەیلی دەس کردنە ئامانجکردن "ژێرخانەیل سەر وە حیزبوڵڵا" لە ناوچەی سۆر، و دیاریکرد کە ئۆپراسیۆنەیل "لە پای ئەو پێشێلکارییەیل حیزبوڵڵا ئەرا رێککەفتن ئاگربەس هاتیە".

‏سوپاگە داوا لەو کەسەیلە کەێد کە لە نزیک ئەو باڵەخانەیلە نیشتەجین  حیزبوڵڵا وەکاریا هاوردیە، تا هەرچگ زویە چووڵیان بکەن و وەرەو باکوور چەم زەهرانی.

