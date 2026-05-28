ئیسرائیل پەلامارەیلی وەبان شار سور خەسەو کەێد و داوا لە نیشتەجیەیل کەێد ناوچەیل ترەک لە باشوور لوبنان چووڵ بکەن
شەفەق نیوز - رووژهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو پەنجشەممە، پەلامارەیل خەسیگ ئەرا بان شار سور و دەوروپشتی لە باشوور لوبنان ئەنجام دا، دویای ئەوەگ هووشداری ئەرا چووڵکردن چەن باڵەخانەیگ، لە بان ئاڵۆزییەیل نوویەیل سنوور لوبنان.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: هێزەیلی دەس کردنە ئامانجکردن "ژێرخانەیل سەر وە حیزبوڵڵا" لە ناوچەی سۆر، و دیاریکرد کە ئۆپراسیۆنەیل "لە پای ئەو پێشێلکارییەیل حیزبوڵڵا ئەرا رێککەفتن ئاگربەس هاتیە".
سوپاگە داوا لەو کەسەیلە کەێد کە لە نزیک ئەو باڵەخانەیلە نیشتەجین حیزبوڵڵا وەکاریا هاوردیە، تا هەرچگ زویە چووڵیان بکەن و وەرەو باکوور چەم زەهرانی.