ئیسرائیل پەلامار شوینەیل حوسییەیل دەێد لە سەنعا

شەفەق نیوز ـ سەنعا

دەزگا راگەیاننەیل حوسی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان سوپای ئیرائیل دەسکردیە وە پەلامارداین شۆینەیل سەر وە کۆمەڵەگە لە سەنعا پایتەخت یەمەن.

وەپای روماڵەیل رووژنامەوانەیل، وە ئامانجگردنەیل بریتی بوین لە وە ئامانجگردن دوو شوین مووشەک وشانن و بارەگای قسەکەر حوسییەیل و کەمپیگ سەربازی و بینای وەزارەت وەرگری.

وەپای راپۆرتەیل گورزەیل 6 شوین حوسیەیل لە سەنعا کردیەسە ئامانج، لەناوەینیان کۆمەڵەی وەرگیری لە کویچەی ئەلعەرزی لەناوڕاس شارەگە.

یەیش لە دویای ئەوەگ تێد، سوپای ئیسرائیل، دویەکە سێشەممە، راگەیان رویوەروی مووشەک بویە کە حوسیەیل یەمەن وەرپرسیارەتی تەقانن گردنەسە ئەستۆ.