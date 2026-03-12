ئیسرائیل پەلامار شوینیگ ئەتۆمی لە ئیران دەێد.. وینە
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
میدیاکارەیل ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، وینەیل مانگ دەسکرد بڵاو کردن کە نیشان دەێد بنکەیگ سەربازی ئیرانی لە کۆمەڵەی "بارشین" کەفتەسە وەر پەلامار.
وەپای ئەو وێنەیلە کە پەیمانگای زانست و ئاسایش ناودەوڵەتی بڵاوی کردیە، "بنکە سەربازییەگەی کە گومان (تاڵکان-2) دیرێد لە کۆمەڵەی بارشین، وە سێ بۆمب بڕەر ئەرا قایمکارییەیل کریاسە ئامانج"، ئەوەیش وەپای ئەوەگ کەناڵ 12ی ئیسرائیلی بڵاوی کردییە.
لەوەچوود "ئەو شوینە پەیوەندی وە چالاکییەیل لە بەرنامەی ئەتۆمی ئیران داشتوید"، و لە گوزەشتە لە ساڵ 2024 کەفتیەس وەر پەلامار ئیسرائیلی.