‏ئیسرائیل پەلامار شوینیگ ئەتۆمی لە ئیران دەێد.. وینە
2026-03-12T10:23:51+00:00

‏شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

‏میدیاکارەیل ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، وینەیل مانگ دەسکرد بڵاو کردن کە نیشان دەێد بنکەیگ سەربازی ئیرانی لە کۆمەڵەی "بارشین" کەفتەسە وەر پەلامار.

‏وەپای ئەو وێنەیلە کە پەیمانگای زانست و ئاسایش ناودەوڵەتی بڵاوی کردیە، "بنکە سەربازییەگەی کە گومان (تاڵکان-2) دیرێد لە کۆمەڵەی بارشین، وە سێ بۆمب بڕەر ئەرا قایمکارییەیل  کریاسە ئامانج"، ئەوەیش وەپای ئەوەگ کەناڵ 12ی ئیسرائیلی بڵاوی کردییە.

‏لەوەچوود "ئەو شوینە پەیوەندی وە چالاکییەیل لە بەرنامەی ئەتۆمی ئیران داشتوید"، و لە گوزەشتە  لە ساڵ 2024 کەفتیەس وەر پەلامار ئیسرائیلی.

