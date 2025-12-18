‏ئیسرائیل پەلامار ژیرخان ئابووری حزبوڵا دەێد لەناو زەوی لوبنان

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان پەلامار سەربازگەی و بینایەیل سەربازی سەر وە حزبوڵا دایە لە ناوچە جیاوازەیل لوبنان.

‏لە بەیانەگە هاتیە: "سوپای ئیسرائیل پەلامار ژیرخان تیرۆرستەیل سەر وە رێکخریاگ حزبوڵا دا لە ناوچە جیاوازەل ناو لوبنان".

‏وتیش؛ "لە چوارچمگ پەلامارەیل، ژیرخان ئابووری تیرۆرستەیل و بنکەیل تەقەکردن لە سەربازگەی سەربازی ویرانکرانە کە لە گوزەشتە وەلایەن حزبوڵا وەکارهاوریاس ئەرا راهێنان و ئامادەکاری ئەندامەیلی، دەمداین ئاگر توپخانەیل و ئەمارکردن کەسەتەیل بکوشی".

‏هەمیش، ئیسرائیلپەلامارەیل ترەک لە ناوچە جیاوازەیل لوبنانئەنجامدا، بینای سەربازی کە ئەماریگ گرێدە خوەی وەرد کەرەستەیل کریارە ئانج ، و ئەندامەیل حزبوڵا کە لەی ماوەی کۆتایی کار لەناوی کردنە" وەپای هەمان بەیان.

