ئیسرائیل پەلامار بارەگایەیل حزبولڵا لە بیقاع لوبنان دەێد

شەفەق نيوز- بەيروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، پەلاماردان ئامانجیل حزبولڵا لە ناوچەی بیقاع لوبنان راگەیان، لەناویان سەربازگەییگ هن یەکەی رزوان.

ئەفیخای ئەدرعی قسەکەر سوپای ئیسرائیل وت: حزبەگە ئەو سەربازگەیلە ئەرا مەشق و ئامادەکردن ئەندامەیل تیرۆری وەکار هاوردگە، ئەوەیش ئەرا جیوەجیکردن پلانەیلیگ تیرۆری وەبان هیزەیل وەرگری و مەردم دەوڵەت ئیسرائیل.

ئەدرعی لە بەیاننامەیگ لەبان ئێکس وتیش: لە چوارچیوەی مەشق و ئامادەکردن لەناو ئەو سەربازگەیلە ئەندامەیل تیرۆری کەفتنەسە مەشقکردن لەبان تەقەکردن و وەکارهاوردن ئامرازەیل جەنگ.

ئەدرعی دیاری کرد کە ئەمارکردن ئامرازەیل جەنگ و مەشقکردن دژوە ئیران وەلایەن ئەندامەیل حزبولڵا شکانن رسواییگە ئەرا لەیەکفامسنن ناوەین ئیسرائیل و لوبنان و هەڕەشەس وەبان دەوڵەت ئیسرائیل.