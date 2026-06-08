ئیسرائیل پەلاماردان ئامانجەیل ئیرانی وە هەماهەنگی وەگەرد ئەمریکا راگەینێد
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو دوشەممە، کۆتاییهاتن "شەپوول یەکەم" لەو گورزەیلە راگەیان کە فڕۆکە جەنگییەیل لەبان شوینەیل سەروە رژیم ئیرانی، لە ناوڕاس و خوەرئاوای ئیران، وە هەماهەنگی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل جیوەجیی کردن.
وسوپاگە، لە بەیاننامەیگ خەوەر دا کە سەرۆک ئەرکان ئیال زامیر سەرکردایەتی گورزە ئاسمانییە ئیسرائیلییەیل لە ئیران کرد، لە ژوور ئۆپەراسیۆنەیل هیزە ئاسمانییەیلەو، لە ناوڕاس وەردەوامبۊن هەڵسەنگاندن رەوشەیل وەگەرد ئەفسەرە سەربازییە باڵایەیل.
قسەکەر سەربازی وەناو سوپاگە وت کە چەک ئاسمانی پەلامارەیلیگ لەبان ئامانجەیل سەروە رژیم ئیرانی جیوەجی کرد، جۊر وەڵامیگ ئەرا ئەو پەلامارە موشەکییەیلە کە ئیران لە مەوقەیگ گوزەشتە لە شەو یەکشەممە جیوەجییان کردۊد. قسەکەرەگە، لەڕی پلاتفۆرم "ئێکس" لەباوەت پیشهاتەیل وت: چەک ئاسمانی وەرجە کەمیگ، وە رینمایی لە دەسەی هەواڵگری سەربازی، ئامانجەیل سەربازی سەروە رژیم ئیرانی لە خوەرئاوا و ناوڕاس ئیران کردە ئامانج.
یەیش وەگەرد دووپاتکردن سەرچاوەیل فەرمی وەگەرد بەیاننامەیگ سوپای پاسداران ئیرانی هات، لەباوەت رۊداین گورزەیل تونیگ لەبان ناوچەیل جیاجیا لە تاران و تەبریز و ئەسفەهان لە ناوڕاس و خوەرئاوای وڵاتەگە.
و وەپای ماڵپەڕ ئەکسیۆس، پەلامارە ئیسرائیلییەیل گام نوویگ نوو لە جەنگ دروس
کەن کە شەوەکی یەکشەممە دەس وەپی کرد، و یەیش یەکەم جارە کە ئیسرائیل پەلاماریگ ئاسمانی لەبان ئیران جیوەجی بکەێد لەوەخت ئاگربەسەگە لە 8 ئەپریل / نیسان.
ماڵپەڕە ئەمریکییەگە، لە راپۆرتیگ وت: کە گونجیاگە پەلامارە سەربازییەیل زیاتریگ، بوونە هووکار رمیان دانوسەنین لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، و شایەت ئەرا گلەوخواردن وە جەنگ بوەێد.
ئیران هەڕەشەی فراوانکردن بازنەی پەلامارەیلی و ئامانجگردن بنکە ئەمریکییەیلە لە ناوچەگە کردۊد لە ئەگەر وەڵامداین ئیسرائیل ئەرا پەلامارە موشەکییە بالیستییە دۊایینەیلی، کە یەیش ئەوەسە کە ئیسرائیل لە وەخت ئیسە کەفێدە فتراقی.