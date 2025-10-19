ئیسرائیل فەرماندەی سریەیگ لە لیوای باکوور غەززە کوشێد

شەفەق نيوز- غەززە

میدیایەیل راگەیانن، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە کوشیان فەرماندەی سریەی نوخبە لە لیوای باکوور غەززە یەحیا مەبحوح وە گورزیگ ئیسرائیل وەبان چایخانەیگ لە زوایدە ناوڕاس کەرتەگە.

ئی پەلامارە وەگورەی سەرچەوەیل ئاگادار ئەرا"العربية/الحدث" وتن: هەرچەن رێککەفتن ئاگربەسی بویە لە غەززە دویای دانوسەنین ناڕاستەوخۆ ئەرا چەن رووژیگ ناوەین ئیسرائیل و بزووتنەوەی حەماس لە شار شەرەم شێخ و چەودیاریکردن ئەمریکی و میسری و قەتەری، بیجگە بەشداریکردن تورکیر لە دەی تشرین یەکەم ئیسە چگە ئاست جیوەجیکردن، ئی پەلامارە جیوەجی کریا.

رێککەفتنەگە باس مەرەقەزکردن گشت دەسوەسەرەیل زنی ئیسرائیلی وەیەکەو کەێد، بیجگە وەدەسدان تەرم کوشیاگەیل،وەرانوەر مەرەقەزکردن سەدان دەسوەسەرەیل فەلەستینی لەلایەن ئیسرائیل، دەیان لەلییان فەرمان بەرز و هەمیشەیی لەبانیان دەرچگە.

هەمیش باس نیمچە کیشانەوەی ئیسرائیل لە کەرت فەلەستینی کەێد تا سنووریگ کە لەبانی رێک کەفتنە، و چگن بارهەڵگرەیل دەسمیەتی ئەرا ناو غەززە و وازکردن مەرزەیل، وەلێ تا ئیسە ئیسرائیل رازی نەوی دەروازەی سنووری رەفەح وەرد میسرەو واز بکەێد، کە پەڵپ گرێد تەرم گشت دەسوەسەرەیل ئیسرائیلی وەربگرێد.