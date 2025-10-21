ئیسرائیل شوینەیل حزبولڵا نزیک سنوور لوبنان ویران کەێد
شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، ویرانکردن شوینەیلیگ لە ناوچەی کویەی روس (هار دوف) راگەیان، کە وت ئی ئۆپراسیۆنە وە ئامانج نەهیشتنیگ ئەرا شوینگردن حزبولڵا لە بانان تیەێد.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیل یەدەک لە لیوای کویەیل (810) وە فەرماندەیی فیرقەی 210 لەی هەفتە شوینەیلیگ هن حزبولڵا لە ناوچەی کویەی روس ویران کردن.
هەرلیوا، کلکریای ئەمریکا ئەرا لوبنان تۆم باراک وت: دویر نییە ئیسرائیل لە یەک لایەنەو رەفتار بکەێد ئەگەر پاپای بەیروت لە سەنین چەک حزبولڵا وەردەوام بوی.
وەرپرسەیلیگ لە لوبنان وەرپرسایەتی جیوەجینەکردن بڕیار 1701 خستنە مل ئیسێ، و دووارە داوا کردن بنووڕیەید وە دەسپیشخەری سەروک لوبنان جۆزێف عۆن ئەرا دەسکردن وە دانوسەنین ناڕاستەوخۆ ئەرا کڕکیشان سنوور هشکایی.
لەلای خوەییش، حەسەن فەزلوڵا نوینەر لە حزبولڵا وت: دەسدرویژیەیل ئیسرائیل وەبان لوبنان وەتایبەت لە باشوور تەقەلای وەجیهاوردن بڕیگ لەو ئامانجەیلەسە کە وەرجەیە نەتوەنست بکەێدەی.