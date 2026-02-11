ئیسرائیل سەرکردەیگ لە حەماس کوشێد وەرپرسە لە تەقانن دوو پاس.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشتن سەرکردەیگ لە حەماس راگەیان وەناو "باسل هيمونی" کە وەرپرس بویە لە کوشتن 16 ئیسرائیلی وە تەقانن دوو پاس لە بیر سەبع لە مانگ ئاب 2004.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: وە گورزیگ لە هەفتەی گوزەشتە لە کەرت غەززە، دەزگای شاباک و سوپای ئیسرائیل توەنستن باسم هاشم عەبدولفەتاح هيمونی بکوشن، کە لە گەورەیل بزووتنەوەی حەماسە.

کوشیایەگە لە بنچینەو خەڵک ناوچەی خەلیلە، لە ساڵ 2004 کار لە چوارچیوەی شانەیگ سەربازی کەێد، چەن ئۆپراسیۆنیگ خویناوی لە ئیسرائیل جیوەجی کردگە.

وتیش: لە مانگ ئاب 2004 هيمونی بڕیگ لە خوەیکوشەیل کلکرد ئەرا جیوەجیکردن پەلاماریگ وەبان دوو پاس لە بیر سەبع کە بویە مدوو کوشیان 16 ئیسرائیلی و زەخمداربوین نزیکەی 100 ترەک.

سوپای ئیسرائیل وتیش: لە چوارچیوەی ئۆپراسیۆنیگ هاوبەش لەلایەن دەزگای شاباک و سوپا لە مانگ تشرین یەکەم 2004 هیمونی دەسگیر کریا و فەرمان زیندانیکردن لەبانی دەرچگ.

و لە ساڵ 2011 لە چوارچیوەی (رێککەفتن شاليت) مەرەقەز کریا تا ئەرا کەرت غەززە کلکریا.

وتیش: لەدویای مەرەقەزکردنی ئەرا کارەیل خوەی گلەو خوارد کە کار کرد ئەرا سەربازکردن و پلانسازی ئۆپراسیۆنەیل، کە و لە مەوقەی جەنگ دەسکرد وە دروسکردن بومب و کاڵینیان ئەرا پەلاماردان هیزەیل ئیمە.

سوپای ئیسرائیل لەناوبردنی وە بەسانن لاپەرەیگ گرنگ و بەهایگ رەوشتی دادەی قەڵەم.