ئیسرائیل سەرکردەیگ حەماس لە غەززە کوشێد

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو جمعە، کوشتن سەرکردەیگ راگەیان لە بەش دارایی بزووتنەوەی حەماس کار کەێد، ئەوەیش لە ئەنجام گورزیگ ئاسمانی لە کەرت غەززە.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: چەک ئاسمانی وە فەرمان شاباک لە وەختیگ گوزەشتە لەی هەفتە توەنست نورەددین دەبابش بکوشێد کە لە بەش دارایی باڵ سەربازی حەماس کار کەێد.

وتیش: نورەددین دەسی لەناو گردەوکردن و هەواڵەکردن مەلیۆنا دۆلار بویە ئەرا باڵ سەربازی بزووتنەوەی حەماس لە کەرت غەززە.

بەیاننامەگە وتیش: ئی پویلەیلە ئەرا پاڵپشتیکردن باڵ سەربازی وەکار هاوریان، و سپۆنسەرکردن چالاکیەیل سەربازی بزووتنەوەگە، و هیشت بتوانن لە جەنگ وەردەوام بوون و حەماس لە کەرت غەززە بمینێد.

وەرجەیە، رووژ چوارشەممەی گوزەشتە، بزوتنەوەی حەماس دووپات کرد کە ئامادەس ئەرا رەسین وە رێککەفتنین گشتگیر ئەرا مەرەقەزکردن دەسوەسەرەیل ئیسرائیلی، وەرانەور دەسوەسەرەیل فەلەستینی.