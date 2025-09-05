ئیسرائیل سەرکردەیگ حەماس لە غەززە کوشێد

2025-09-05T12:23:30+00:00

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس 

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو جمعە، کوشتن سەرکردەیگ راگەیان لە بەش دارایی بزووتنەوەی حەماس کار کەێد، ئەوەیش لە ئەنجام گورزیگ ئاسمانی لە کەرت غەززە.

 سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: چەک ئاسمانی وە فەرمان شاباک لە وەختیگ گوزەشتە لەی هەفتە توەنست نورەددین دەبابش بکوشێد کە لە بەش دارایی باڵ سەربازی حەماس کار کەێد.

  وتیش: نورەددین دەسی لەناو گردەوکردن و هەواڵەکردن مەلیۆنا دۆلار بویە ئەرا باڵ سەربازی بزووتنەوەی حەماس لە کەرت غەززە.

 بەیاننامەگە وتیش: ئی پویلەیلە ئەرا پاڵپشتیکردن باڵ سەربازی وەکار هاوریان، و سپۆنسەرکردن چالاکیەیل سەربازی بزووتنەوەگە، و هیشت بتوانن لە جەنگ وەردەوام بوون و حەماس لە کەرت غەززە بمینێد.

   وەرجەیە، رووژ چوارشەممەی گوزەشتە، بزوتنەوەی حەماس دووپات کرد کە ئامادەس ئەرا رەسین وە رێککەفتنین گشتگیر ئەرا مەرەقەزکردن دەسوەسەرەیل ئیسرائیلی، وەرانەور دەسوەسەرەیل فەلەستینی.

 

