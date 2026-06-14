ئیسرائیل راگەیان ک زاحیەی باشوور بەیرووت کردیەسە ئامانج

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی، و یسرائیل کاتس، وەزیر وەرگری ئیسرائیل رووژ یەکشەممە، راگەیانن ک سوپای ئیسرائیلی پەلاماریگ جیوەجی کردگە ک چەن ئامانجیگ سەر وە حزبولڵا لە زاحیەی باشوور پایتەخت لوبنان بەیرووت کردیەسە ئامانج.

ناتانیاهۆ و کاتس لە بەیاننامەیگ هاوبەش وتن ک سوپای ئیسرائیلی پەلاماریگ لەبان ئامانجەیل سەر وە حزبولڵا لە زاحیەی باشوور وەشانیە، و دووپات کردن ک ئیسرائیل وەخشین تەقەکردن وەرەو زەوییەیل خوەی نیەکەێد.

لەلای خوەیەو، سوپای ئیسرائیلی لە بەیاننامەی کوڵیگ راگەیان ک ژیرخانەیل سەر وە حزبولڵا لە زاحیەی باشوور بەیرووت کردیەسە ئامانج.

تا ئیسە هیچ زانیاری زیاتر لەبارەی سروشت ئەو ئامانجەیلە ک کریانەسە ئامانج یا بڕ زەرەدەیل ک لە پەلامارەگە کەفتەسەو، نەڕەسیە.

شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، وەزیر دارایی ئیسرائیلی بێتسەلئێل سمۆتریچ، داوای جیوەجیکردن وەڵامیگ سەربازی لە زاحیەی باشوور بەیرووت کرد، دۊای راگەیانن سوپای ئیسرائیلی وە ئاشکراکردن فڕۆکەیل بی فڕۆکەوان ک لە لوبنانەو وەشیانە وەرەو باکوور ئیسرائیل.

سمۆتریچ وت ک تەقەکردن لە لوبنانەو وەرەو ناوچەیل باکوور تاقیکردنیگە ئەرا هاوکیشەی زاحیە ک بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل رایگەیان، و داوای جیوەجیکردنی وە تون و رمانن بینایەیل لە زاحیەی باشوور بەیرووت جۊر وەڵامیگ لەبان ئەو پەلامارەیلە کرد.