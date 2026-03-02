ئیسرائیل دەوروگەرد باشوور بەیروت کەێدە ئامانج

2026-03-02T14:37:22+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏هێزەیل ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، دەکردە گورز وشانن وەبان دەوروگەرد باشوور بەیروت.

‏پەلامارەیل لەدویای هۆشدارییگ سوپای ئیسرائیل هات لەبان وە ئامانجگردن شوینەیل حزبوڵڵا لە زاحیە، کە  داوای لە هاووڵاتیەیل مەدەنی کردبوی ئەو شوینەیلە چووڵ بکەن کە لەو شوینە نزیکن.

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، تیرۆرکردن سەرۆک ەواڵگێری حبزبوڵڵا لە بەیروت راگەیان.

‏لە بەیاننامەی کوڵیگ  سووپاگە هاتیە: سەرۆک هەواڵگێری حزبوڵڵا، حوسەێن موقەلید، لە بەیروت تیرۆر کریا".

