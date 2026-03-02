ئیسرائیل دەوروگەرد باشوور بەیروت کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز ـ بەیروت
هێزەیل ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، دەکردە گورز وشانن وەبان دەوروگەرد باشوور بەیروت.
پەلامارەیل لەدویای هۆشدارییگ سوپای ئیسرائیل هات لەبان وە ئامانجگردن شوینەیل حزبوڵڵا لە زاحیە، کە داوای لە هاووڵاتیەیل مەدەنی کردبوی ئەو شوینەیلە چووڵ بکەن کە لەو شوینە نزیکن.
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، تیرۆرکردن سەرۆک ەواڵگێری حبزبوڵڵا لە بەیروت راگەیان.
لە بەیاننامەی کوڵیگ سووپاگە هاتیە: سەرۆک هەواڵگێری حزبوڵڵا، حوسەێن موقەلید، لە بەیروت تیرۆر کریا".