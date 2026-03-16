‏ئیسرائیل دەسکرد وە پەلامار زەمینی لە لوبنان و ٤٥٠ هەزار سەرباز یەدەگ داوا کرد

‏شەفەق نیوز - خۆرهەڵت ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دەسکردن وە ئۆپراسیۆنەیل زەمینی "سنووردار" دژ وە داشتەیل حزبولڵا لە باشوور لوبنان، لە گامیگ کە قسەی خوەی ئامانجی وەهێزکردن وەرگرییەیل پێشەوەس.

‏سوپا وت: هێزەیل "فیرقەی 91" دەس وە چالاکی زەمینی دیاریکریاگ لە باشوور لوبنان کردنە، و دیاری کرد کە ئی کارەیلە وێرانکردن ژێرخانەیل حزبولڵا گرێدەو.

‏لە هەمان وەخت، دەسەی پەخش ئیسرائیل باس لەوە کرد کە حکوومەت ئیسرائیل خوەی ئامادە کەێد ئەرا داوای بانگێشتکردن تا 450 هەزار سەرباز لە هێزەیل یەدەگ (ئیحتیاط) کەێد، یەیش وەپای پێشنیار سوپا و دەزگا ئەمنییەیل ئەرا دابینکردن بەرزترین ئاست ئامادەیی وەگەرد ئاڵشتکردنەیل مەیدانی لە باکوور.

‏هەمیش سوپای ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوودووشەممە، راگەیان پەلامار بان ژێرخانەیل حزبولڵا لە بەیروت پایتەخت لوبنان ئەنجام داریاس.

‏میدیای ناوخوەیی باس لەوە کرد گورزیگ ئیسرائیلی لە ئیوارەی یەکشەممە دەورگ6 (زاحیەی) باشوور بەیرووت کردیەسە ئامانج، دویای ئەوەگ سوپای ئیسرائیل شەوەکی هەمان رووژ هووشداری چووڵکردن دا ئەرا چەن گەڕەکیگ لەو ناوچە.

