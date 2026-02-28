‏ئیسرائیل دەسکردە پەلامارداین نوویگ وەبان ئیران و وە ئامانجگردن بینایەیل لە بەحرێن

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، راگەیان هێزەیل ئاسمانی دەسکردیە وە شەپوول نوویگ پەلامارەی دژ وە ئیران.

‏وەپەی بەیاننامەیگ سوپاگە: پەلامار شوینەیل مووشەک وشانن و سیستەم وەرگیری ئاسمان دریاس لەناوڕاس ئیران.

‏هاوکات وەرد پەلامارەگە، مەنامە پایتەخت بەحرێن رویوەروی پەلامارداین ئیان هات و وەزارەت ناوخوەی بەحرێن راگەیان، پەلامارەگە بینایەیل نیشتەجیبوین لە مەنامەی پایتەخت گردیەسە ئامانج.

‏وتیش، وەرگیری شارستانی وەردەوامە لە کارەی کپەوکردن و رزگارکردن لە شوینەیل زەرد وەخوەی دی.

‏شەوەکی ئمڕوو شەممە، ئیسرائیل ئەنجامدان پەلاماریگ "پێشوەختە" وەبان ئیران راگەیان، وە لایگ تر وەرپرسیگ ئەمریکی پشتڕاسی کرد هێزەیل ئاسمانی ئەمریکا بەشداری کردنە پەلامارە هاوبەشەیل کە وە هەڵوەشانن دەزگا ئەمنیەیل ئیران ناوی بردبوی و مەزەنەی فراوان بوین ئۆپراسیۆنەیل کەێد.

