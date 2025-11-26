ئیسرائیل دەسکردن وە ئۆپراسیۆنیگ سەربازی گەورەیگ لە کناراو خوەرئاوایی راگەینێد

شەفق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردن وە ئۆپراسیۆنیگ سەربازی فراوانیگ لە باکوور کناراو خوەرئاوایی راگەیان.

بەیاننامەی هاوبەشیگ هاوەپن سوپای ئیسرائیل و دەزگای ئاسایش گشتی (شاباك) وت: وەگەرد پاسەوان سنوور ئیسرائیلی، شەو چوارشەممە، دەسکردن وە ئۆپراسیۆن فراوانیگ ئەرا دژە تیرۆر لە باکوور کناراو.

بەیاننامەگە وتیش: هیزەیل سوپا و دەزگای ئاسایش گشتی ری وە تیرۆر نیەن لە ناوچەگە ریشە بکوتن، و کار وەرجەوەختە کەن ئەرا بیئومیدکردنی.

هەرلیوا، وەڕیەوبەرایەتی پەروەردە لە پارێزگای توباس باکوور خوەرهەڵات کناراو خوەرئاوایی پەکخستن گشت دەوام حکومەتی لە رووژ چوارشەممە راگەیان، ئەوەیش ئەرا مقیەتیکردن گیان خوەنەوارەیل و کارمەنەیل.

پارێزگار توباس و ئەتوار باکوور ئەحمەد ئەسعەد پەکخستن دەوام دەزگایەیل خزمەتی و تایبەت راگەیان.