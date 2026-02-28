ئیسرائیل دەێد لە ئیران
شەفەق نيوز- تەهران
ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە پەلاماریگ وەرجەوەختە لەبان ئیران جیوەجی کرد، لە وەختیگ میدیایەیل ئیران خەوەردان لە ژنەفتن رممەی تەقینەوەیل لە تەهران پایتەخت.
ئاژانس رۆیتەرز لە وەزارەت وەرگری ئیسرائیل وت: ئیسرائیل پەلاماریگ وەرجەوەختە لەبان ئیران جیوەجی کرد، و وەزیر وەرگری ئیسرائیل وت: دەسکردیمن وە پەلاماریگ وەرجەوەختە وەبان ئیران، و دویای ئەوە راگەیان کە پەلاماریگ ترەک جیوەجی کردن.
بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیل وت: فیکەی هوشداری لە گشت ناوچەیل ئیسرائیل کوتا، وەگەرد راگەیانن ئامادەباشی تایبەت و کوتوپڕ.
وەرانەور ئەوە، ئاژانس خەوەری فارس ئیرانی خاوەیۆا لە ژنەفتن رممەی سێ تەقینەوە لەناوڕاس تەهران، لە وەختیگ ئاژانس ئیرانی فەرمی "ئیرنا" خەوەرزا لە ژنەفتن رممەی تەقینەوە و بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ لە ناوچەگە.