ئیسرائیل دویەم پیاو لە حزبولڵا وە گورزیگ ئاسمانی کوشێد

شەفەق نیوز- بەیروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان سەرکردەیگ ناودیار لە حزبولڵا وە گورزیگ ئاسمانی وەبان ناوچەی حرێک لە باشوور بەیروت راگەیان.

قسەکەر سوپای ئیسرائیل وت: سوپای ئیسرائیل لای دویاییە ئەندامیگ ناودیار لە ریخریاگ حزبولڵا لە بەیروت کردە ئامانج.

وەگورەی راپۆرتەیل لوبنانیر پەلامارەگە وەبان شوقەیگ بویە لە جادەی عرید لە زاحیە، و ماشینەیل فریاکەفتن روی وەرەو شوینەگە کەن.

رووژنامەی یەدیعوت ئەحرەنوت ئیسرائیلی وت: ئامانج لەو پەلامارە لە ناحیەی باشوور لە بەیروت دویەمین پیاو لە حزبولڵای لوبنانی ئەبو عەلی تەباتەبائی بویە.

تەباتەبائی کەسایەتی نادیار و ناودیارە لە حزبولڵا، و لە ساڵ 2016 لەلایەن ئەمریکا جویر تیرۆرست ناودەوڵەتی دریا قەڵەم.

وەگورەی راپۆرتەیلر خوای فەرمانگەی سەربازیە لە حزبولڵا، و وەرجەیە فەرماندەی هیزەیلی بویە لە سوریا و یەمەن.