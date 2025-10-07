ئیسرائیل دوو ئەندام حزبولڵا لە باشوور لوبنان کوشێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، وەئاماجگردن دوو ئەندام حزبولڵا راگەیان وە دوو ئۆپراسیۆن جیاجیا لە باشوور لوبنان.

ئەفیخای ئەدرعی قسەکەر سوپای ئیسرائیل لە پۆستیگ لەبان ئێکس وت: سوپا پەلامار ناوچەی دێر عامس دا، و توەنست مەحمود عیسا یەکیگ لە ئەندامەیل حزبولڵا بکوشێد کە لە پۆست نوینەر ناوخوەیی بویە لە حزبەگە لە ئاوای کفرا.

وتیش: مەحمود عیسا وەرپرس بوی لە هەماهەنگی چالاکیەیل ناوەین حزبولڵا و خەڵک ئاوایەگە لە ئاست ئابووری و سەربازی.

لە ئۆپراسیۆنیگ ترەک لە ناوچەی زبقين باشوور لوبنان جیوەجی کریا، ئەدرعی راگەیان کە سوپا پەلامار ئەندامیگ ترەک لە حزبولڵا دا، مەوقەی وەکارخستن ئامێریگ ئەندازیاری مەوقەی تەقەلای دووارە بیناکردن ژیرخانەیل سەربازی.

قسەکەر سوپای ئیسرائیل وتیش؛ ئەو کارەیلە شکاننە ئەرا لەیەکفامستنەیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان.

وەرجەیە، ئاژانس نیشتمانی راگەیانن وت: درۆنیگ ئیسرائیلی پەلامار ماشینیگ دا لەناوین دێر عامس و سەدیقین لە قەزای سوور باشوور لوبنان، کە زەخمداری لەلی کەفتەو.

وتیش: تیمەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە، و شمارەیگ لە زەخمدارەیل سوری لە شوینە بوینە.