ئیسرائیل داوای چووڵکردن زویوەزوی شار سوور لە لوبنان کەێد

شەفەق نیوز - بەیرووت

سوپای ئیسرائیل، رووژ چوارشەممە، هوشدارییەیل زویوەزوی دادە دانیشتگەیل شار سوور لە لوبنان ئەرا چووڵکردن ماڵەیلیان دەسوەجێ و چگن وەرەو باکوور چەم زەهرانی، وەک ئامادەکارییگ ئەرا جیوەجیکردن گورزەیل ئاسمانی ئەرا بان ناوچەگە.

ئەفیخای ئەدرەعی، قسەکەر سوپای ئیسرائیل، لەری پلاتفۆرم "ئێکس" وت، کە "چالاکییەیل حزبوڵڵا سوپای وەرگری ناچار کەێد کە کار دژی بکەێد و وە تونی، و سوپای وەرگری نیازی نییە زەرەد وە ئیوە بڕەسنێد".

یەیش وەگەرد ئەوە کە شاروچکەی مەنسووری لە قەزای سوور کەفتە پەلاماریگ ئیسرائیلی، وەبی بویین هیچ زانیارییگ لەبارەی بڕ زەرەردەیل یا قوربانیەیل.

لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیران ئیسرائیل وت: وسانن تەقە لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لوبنان نیەگرێدەو.