ئیسرائیل دان وە زەخمداربوین زیاتر لە ١٤٠ کەس دانا لە ماوەی چەن سەعاتیگ وە هووکار جەنگ
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
وەزارەت تەندروستی ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە 142 زەخمدار لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە ئەرا خەستەخانەیل کل کریانە، یەیش وە هووکار گورزەیل ئێران و حزبولڵا ئەرا بان تەل ئەبیب و ناوچەیل تر.
وەپای میدیای عیبری، 3329 ئیسرائیلی زەخمدار لە دەسپیگ جەنگ هاوبەش ئەمریکا و ئیسرائیل دژ وە ئیران ئەرا خەستەخانەیل کل کریانە.
وەزارەت تەندروسی ئیسرائیل وتیش، لە ناو ئیانە، یەک کەس لە حاڵەت فرە رخداریگە، و 7 کەس لە حاڵەت سەخت، و 13 کەس لە حاڵەت ناوڕاس هەس، بی ئەوەگ دیاری ئەرا مردن بکرێد.