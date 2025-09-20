ئیسرائیل جاریگ ترەک چوودە ناو ناوچەیگ لە سوریا

شەفەق نيوز- دیمەشق

سەرچەوەیلیگ سوری، ئمڕوو شەممە، خەوەردان کە کاروانیگ سوپای ئیسرائیل چگتە ناو ئاوای سەمەدانیەی خوەرھەڵات لە دەیشتایی فورات ناوڕاس باشوور سوریا.

تەلەڤزیۆن سوریا لە خەوەریگ وت: دەوریەیگ سوپای داگیرکەر تەیمانە لە دەروازەی خوەرئاوای ناوچەگە وە ناکاوەو دانا، و سەرلتزویل بڕیگ ماشین مەدەنی وسانن، و داوای بەڵگە لە مەردم کردن.

وتیش: سەربازەیل ئیسرائیل ریوارەیل وەشکانن، وەبی توومارکردن دەسگیرکردن کەسیگ، وتیش: لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە هیزەیل ئیسرائیل چگنە ناو چەن ناوچەیگ لە دەیشتایی درعا و قونەیتەرە و دویای ئەوە دەرچگن.