‏ئیسرائیل تیرۆرکردن سەرۆک نویسینگەی سەربازی رێبەر باڵای ئیران راگەیان لەدویای چەن رووژیگ لە کاروەدەسبوینی

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏راپۆرتەیل خەوەری، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دان ئیسرائیل کوشتن "ئەبو قاسم باباییان" راگەیان، کە سەرۆک نویسینگەی سەربازی رێبەر باڵای ئیرانە باباییان تەنیا چەن رووژیگ وەرژە ئیسە لە شوون سەرۆک وەرین دەسوەکاربوی.

‏وەپێی میدیایەیل لەوانەیش "ئەلعەرەبیە ئەلحەدەس"، باباییان تازە بویە سەرۆک نووسینگەی سەربازیی رێبەر باڵای ئیران، وەرژە ئەوەگ ئیسرائیل رابگەێنێد کردیەسێ ئامانج و کوشتیەسێ، بی ئەوەگ زانیاری تر لەبان شوین یا چوینی کارەگە بڵاو بکەێد.

‏تا ئیسە هویچ لێدوانیگ فەرمی لە لایەن ئیرانەو لەبان ئێ خەوەرە بڵاونەکریاس.

‏

‏