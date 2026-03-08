‏ئیسرائیل تیرۆرکردن سەرۆک نویسینگەی سەربازی رێبەر باڵای ئیران راگەیان لەدویای چەن رووژیگ لە کاروەدەسبوینی

2026-03-08T14:38:27+00:00

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏راپۆرتەیل خەوەری، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دان  ئیسرائیل کوشتن "ئەبو قاسم باباییان" راگەیان، کە سەرۆک نویسینگەی سەربازی رێبەر باڵای ئیرانە باباییان تەنیا چەن رووژیگ وەرژە ئیسە لە شوون سەرۆک وەرین دەسوەکاربوی.

‏وەپێی میدیایەیل لەوانەیش "ئەلعەرەبیە ئەلحەدەس"، باباییان تازە بویە سەرۆک نووسینگەی سەربازیی رێبەر باڵای ئیران، وەرژە ئەوەگ ئیسرائیل رابگەێنێد  کردیەسێ ئامانج و کوشتیەسێ، بی ئەوەگ زانیاری تر لەبان شوین یا چوینی کارەگە بڵاو بکەێد.

‏تا ئیسە هویچ لێدوانیگ فەرمی لە لایەن ئیرانەو لەبان ئێ خەوەرە بڵاونەکریاس.

