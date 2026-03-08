ئیسرائیل تیرۆرکردن سەرۆک نویسینگەی سەربازی رێبەر باڵای ئیران راگەیان لەدویای چەن رووژیگ لە کاروەدەسبوینی
شەفەق نیوز - تەهران
راپۆرتەیل خەوەری، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دان ئیسرائیل کوشتن "ئەبو قاسم باباییان" راگەیان، کە سەرۆک نویسینگەی سەربازی رێبەر باڵای ئیرانە باباییان تەنیا چەن رووژیگ وەرژە ئیسە لە شوون سەرۆک وەرین دەسوەکاربوی.
وەپێی میدیایەیل لەوانەیش "ئەلعەرەبیە ئەلحەدەس"، باباییان تازە بویە سەرۆک نووسینگەی سەربازیی رێبەر باڵای ئیران، وەرژە ئەوەگ ئیسرائیل رابگەێنێد کردیەسێ ئامانج و کوشتیەسێ، بی ئەوەگ زانیاری تر لەبان شوین یا چوینی کارەگە بڵاو بکەێد.
تا ئیسە هویچ لێدوانیگ فەرمی لە لایەن ئیرانەو لەبان ئێ خەوەرە بڵاونەکریاس.