ئیسرائیل توومەتبار حزبولڵا وە شکانن ئارامکردنەگە کەێد و بەیرووت دووپات کەێد کە بایەسە چەک گیر باێد

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە جیوەجیکردن گورزەیلیگ کە باڵەخانەیلیگ سەربازی و سەکوویگ وەشانن کردنە ئامانج گرتن کە لەلایەن حزبولڵاوە لە باشوور لوبنان وەکار تێد.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگادار لەلی بوی، وت: حزبولڵا دوو درۆن وەرەو هبزەیلی لە باشوور لوبنان وەشان، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە هەردگیان لە ناوچەیلیگ واز کەفتنە خوار.

وتیش: ئی ئۆپراسیۆنە "شکینانیگ ئاشکرا" ئەرا ئارامکردنەگە

نشان دەێد.

لە خود چوارچیوە، کەناڵ 12ی ئیسرائیلی لە سەرچەوەیلیگ ئاگادار وت: کە حزبەگە سێ درۆن وەرەو ناوچەی جەلیل خوەراوا وەشان، دیاری کرد کە ریگری لە گشتیان کریا وەبی تۆمارکردن هیچ زەخمدارییەیلیگ.

لەلای خوەیەو، سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی بنیامین ناتانیاهۆ وت: کە سوپاگە وە هیز لە باشوور لوبنان کار کەێد، وە چەسپانن لەبان وەردەوامبوین وەڵامداین لە شکانەیل حزبولڵا کە رێککەفتن ئاگربەس هەڵوەشنێد.

لە وەرانوەر ئەوە، سەرۆک وەزیرەیل لوبنانی نەواف سەلام، دووپات لەبان دەسگردن حکومەتەگەی وە هەڵوێستەیلی کرد، وتیش: پرۆژەگەی لەبان "بیناکردن دەوڵەت" وەسیەێۆ.

سەلام وتیش: نیەتۊیەنریەێد دەوڵەتێگ وەبی یەک سوپا دروس بکریەێد.

لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، سوپای ئیسرائیلی، هوشدارییەیل چووڵکردن زویوەزوی ئەرا دانیشتوەیل هەفت ناوچە لە باکوور چەم لیتانی لە باشوور لوبنان دەرکرد.