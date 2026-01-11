ئیسرائیل بانگوازی نووەو کەێد تا سوپای پاسداران ئیران بنریەێد وەناو لیست تیرۆر لەلای ئەوروپا

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

جەدعون ساعر وەزیر دەیشت ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، لە دیداری وەگەرد ئەلیکسەندەر دبروينت، وەزیر دەیشت ئەڵمانیا کە وەپی وت برادەر نازار و راسگانی ئیسرائیل، دووارە داوا کرد سوپای پاسداران ئیران لە یەکێتی ئەوروپا بنریەێد وەناو لیست تیرۆر.

ساعر لەبان ئێکس نویسان: ئاگادار دوبرينت کرد کە پاشا سەردان ئیسرائیل کەێد کە ئەو وەختە هات تا سوپای پاسداران ئیران لەناو یەکێتی ئەوروپا جویر ریخریای تیرۆری توومار بکریەێد.

وتیش: چەنای چەنیگ یە هەڵوێست ئەڵمانیا بویە، و ئمڕوو گرنگی ئی باوەتە ئەرا گشتی ئاشکرا بویە.

وتیش: ئەوەسا وەزیر دەیشت ئەڵمانیا لەبان راگەیانن هاوبەشیگ ناوەین ئیسرائیل و ئەڵمانیا واژوو کەێد، وەگەرد بنیامین نتنیاهو سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل، ئەرا هاوکاری لە چینەیل ئاسایش و ئاسایش سییرانی و نواگیریکردن دژە جوولەکەگەرایی.