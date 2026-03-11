ئیسرائیل پاڵپشتی هیزەیلی لە باکوور لوبنان کەێد

شەفەق نيوز- بەيروت

ئیال زامیر سەرۆک ئەرکان ئیسرائیل، ئمڕوو چواررشەممە، پاڵپشتیکردن کەرت فەرماندەیی باکوور و بردن لیوای جۆلانی لە باشوور وەرەو باکوور.

زامير لە قسەیل رووژنامەوانی وت: بڕیار پاڵپشتیکردن هیزەیل زیاتر ئەوەسا لەبان هەڵسەنگاندن رەوش بان سنوور وەرد لوبنان کریەێد.

لە خود وەختەگە، قسەکەر سوپای ئیسرائیل وت: هیزەیل ئەوەسا وەردەوام بوود لە کارکردن دژوە حزبولڵا، دیاری کرد کە سوپا پەلامار بارەگا و ئەمارەیل چەک حزبەگە لە زاحیەی باشوور بەیروت جیوەجی کرد، وەگەرد بارەگایگ لە ناوچەی سور لە باشوور لوبنان.

وەرجەیە، سوپای ئیسرائیل راگەیان کە زەنجیرەیگ لە گورزەیل لەبان ژیرخانەیل دارایی دەزگای قەرز حەسین سەروە حزبولڵا لە چەن ناوچەیگ لوبنان جیوەجی کرد.