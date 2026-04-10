ئیسرائیل ئامار پەلامارەیلی وەبان ئیران ئاشکرا کەێد

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو جومعە، ئاشکرای ئامانجگردن 4000 شوون و وەشانن 18000 گولەتووپ و موشەک ئەرا بان ئیران کرد.

سوپای ئیسرائیل خەوەردا کە هیزە ئاسمانییەیلی زیاتر لە 1000 فڕین پەلاماردان و زیاتر لە 8500 فڕین ئۆپەراسیۆنی جیوەجی کردنە کە نزیکەی 4000 شوون کردنەسە ئامانج، لە زیاتر لە 10800 خاڵ پەلاماردان کە زوور کردنە بان 6700 شوون لە ژقرخان سەربازی ئیرانی.

داتایەیل نیشان دان ئەرا وەکارهاوردن بیوینەیی تەقەمەنییەیل، کە زیاتر لە 18000 گولەتووپ وەشیانە و وەرەو ئامانجەیل گرنگ لەناو خاک ئیران، لە چوارچیوەی ئۆپەراسیۆن "نەڕەی شێر" کە سوپای ئیسرائیل وت: تاران رەسانە "خاڵیگ یەکلاییکەر" لەڕۊ سەربازییەو.

لە وەختیگ دەزگایەیل راگەیانن عیبری رووشن کردن کە ئاگربەسەگە لە ناوەڕۆک خوەی نویەنەرایەتی کەێد ئەرا ماوەی خاسەوبوینیگ کە دریتسە تاران، کە شایەت دەرفەت وەپی بەێد ئەرا نووەوکردن توانا موشەکی و سەربازییە زەرەردیەیلی، و دووارە ئامادەکردن سیستەم وەرگری.

لە دیدگای ئیسرائیلییەو ئیران قازانج لە ئاگربەسەگە کەێد ئەرا هیزەوکردن ئامادەیی و نووەوکردن ئەممار ریگریکردن ئاسمانی، و گلەوداین چالاکی ئابووری، وەگەرد مقیەتیکردن لەبان جویلەی ستراتیژی ئەرا نواگیریکردن هوشدارییە هەرێمییەیل، تایبەت لەبان بەرەی باکوور وەگەرد حزبولڵای لوبنانی.