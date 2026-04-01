ئیسرائیل ئامار کارەیل سەربازی دژ وە ئیران راگەیان: کوشیان ٢٠٠٠ سەرباز و ئامانجگردن ٧ هەزار شوون
2026-04-01T07:03:17+00:00
شەفەق نیوز - قودس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار کارەیل سەربازی خوەی دژ وە ئیران لە وەخت دەسوەپیکردنی لە کۆتایی شوبات گوزەشتە و تا ئیرنگە راگەیان، و هشارە وە کوشیان نزیکەی 2000 سەرباز و فەرماندەی ئیرانی کرد.
داتایل سوپا باس لەوە کەن ک فڕۆکە جەنگییەیل 800 گەشت ئاسمانی ئەنجام دانە، کە زیاتر لە 16 هەزار تەقەمەنی ئەرا ئامانجگردن نزیکەی 7000 ئامانج لە جەبهەیل جیاجیا وەکار هاتگە.
سوپا دووپات کرد، کارەیل سەربازی خوەی "وە هێزەوە" وەردەوامە تا ئەو وەختەی ئامانجەیل خوەی وەدی تیەرێد.