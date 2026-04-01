‏ئیسرائیل ئامار کارەیل سەربازی دژ وە ئیران راگەیان: کوشیان ٢٠٠٠ سەرباز و ئامانجگردن ٧ هەزار شوون

‏شەفەق نیوز - قودس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار کارەیل سەربازی خوەی دژ وە ئیران لە وەخت دەسوەپیکردنی لە کۆتایی شوبات گوزەشتە و تا ئیرنگە راگەیان، و هشارە‌ وە کوشیان نزیکەی 2000 سەرباز و فەرماندەی ئیرانی کرد.

‏داتایل سوپا باس لەوە کەن ک فڕۆکە جەنگییەیل 800 گەشت ئاسمانی ئەنجام دانە، کە زیاتر لە 16 هەزار تەقەمەنی ئەرا ئامانجگردن نزیکەی 7000 ئامانج لە جەبهەیل جیاجیا وەکار هاتگە.

‏سوپا دووپات کرد، کارەیل سەربازی خوەی "وە هێزەوە" وەردەوامە تا ئەو وەختەی ئامانجەیل خوەی وەدی تیەرێد.

‏

‏

‏