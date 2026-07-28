ئیسرائیل: ئارەزوو کەیمن گورز بيەیمنه دامەزراوەیل وەزەی ئیران هەڵوێست ئەمریکا ریگری کەێد
2026-07-28T10:30:22+00:00
شەفەق نیوز ـ قودس
وەزیر وەرگیری ئیسرائیل، یەسرائیل کاتس، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تل ئەبیب وە سەختی خوازێد دامەزراوەیل وەزەی ئیران وە ئامانج بگرێد، دیاریکرد هەڵوێست وڵاتە یەکگرتگەیل تا ئیسە نواگیری کردیە لە پەلاماردانەگە.
ئێ بەیانە هاوکاتە وەرد دیدار چەوەڕیکریاگ کە لەئمڕوو لە واشنتۆن لە ناوەین سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهۆ و سەرۆک ئەمریکا دونالد ترەمپ ساز کرێد، ئەرا تاوتوێکردن دۆسیەی ئیران و لێکەفتەیل پیچاوپیچ سەربازیەیل لەخوەرهەڵات ناوڕاس.