‏ئیسرائیل: ئارەزوو کەیمن گورز بيەیمنه دامەزراوەیل وەزەی ئیران هەڵوێست ئەمریکا ریگری کەێد

‏ئیسرائیل: ئارەزوو کەیمن گورز بيەیمنه دامەزراوەیل وەزەی ئیران هەڵوێست ئەمریکا ریگری کەێد
2026-07-28T10:30:22+00:00

‏شەفەق نیوز ـ قودس

‏وەزیر وەرگیری ئیسرائیل، یەسرائیل کاتس، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تل ئەبیب وە سەختی خوازێد دامەزراوەیل وەزەی ئیران وە ئامانج بگرێد، دیاریکرد هەڵوێست وڵاتە یەکگرتگەیل تا ئیسە نواگیری کردیە لە پەلاماردانەگە.

‏ئێ بەیانە هاوکاتە وەرد دیدار چەوەڕیکریاگ کە  لەئمڕوو لە واشنتۆن لە ناوەین سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهۆ و سەرۆک ئەمریکا دونالد ترەمپ ساز کرێد، ئەرا تاوتوێکردن دۆسیەی ئیران و لێکەفتەیل پیچاوپیچ سەربازیەیل لەخوەرهەڵات ناوڕاس.

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