سایتیگ ئەمریکی: ئیران ئامادەی خوەی کەێد ئەرا جەنگیگ ترەک وەرد ئیسرائیلەو

شەفەق نيوز- تەهران

سایت "ئەڵمونيتور" ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای ئامادەکاریەیل ئیران کرد ئەرا جەنگیگ ترەک وەرد ئیسرائیلەو، و دیارترین ئەو ئامادەکاریەیلە دروسکردن ئەنجومەن وەرگریکردن نیشتمانیە.

سایتەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسەی وت: دروسکردن ئەنجومەن وەرگریکردن نیشتمانی لە تەنیا راسەوکردنیگ بیرۆکراسی زیاترە، و وت: ئەوە گامیگە ئەرا دووارە دروسکردن سیستەم فەرماندەیی کە لە جەنگ دویایین وەرد ئیسرائیلەو کەفتنە وەر گورزەیل سەختیگ، لە وەختیگ تەهران ئامادەی خوەی کەێد ئەرا جەنگیگ کە زانێد هەر کەفێدە نوای.

وەگورەی "ئەڵمونيتور"، نەهێنا دەسکردە کارکردن ئەرا جەنگیگ ترەک وەرجە داوەزیان تووز جەنگ یەکەم، وتیش: دویای کەمتر لە دوو مانگ لەو جەنگ ویرانکەرە کە 12 رووژ وەرۆ ئیسرائیلەو وەردەوام بوی، سەرکردایەتی ئیران کەفتە جویلە ئەرا دووارە دروسکردن فەرماندەیی سەربازیی ئەرا ئامادەکاری لە جەنگیگ هاتگ کە گومان لەلی نەیرێد.

ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران، لەی دویاییە رەزامەنی دا ئەرا دروسکردن ئەنجومەن وەرگریکردن نیشتمانی، کە دەزگایگ مەرکەزیە لە سەردەم جەنگ، ئەرا هەماهەنگی ستراتیژی و ئۆپراسیۆن و خزمەتگوزاری لۆجیکی لە گشت لقەیل هیزەیل چەکدار دیرێد.

هەرچەن بڕیارەگە وە زوانیگ بیرۆکراسی سازیا، وەلێ وە ئاست فراوانیگ جویر وەڵامدانیگ راستەوخۆ وەپی نووڕیەێد ئەرا ئەو بۆشاییەیلە دروس کریاس کە جەنگ حوزەیران خستنەی دەیشت، هەرلە وەرگریکردن ئاسمانی کە توانا نەیشاتن، تا رەسێدە لەناوداین گەورە فەرماندە و زانایەیل ئەتۆمی لە زەنجرەی گورزەیل ناکاوی.

قەوارەی ئەنجومەن وەرگری نیشتمانی جویر قەوارەی ئەنجومەن وەرگری باڵاس، و ئی ئەنجومەنە کە لە ماوەی جەنگ عراق و ئیران لە هەشتایایل سەدەی گوزەشتە هەڵسیا، هیشت ئیران لە زنجیرەی فەرماندەیی شەکەتکەر دەرچوود، و ری ئەرا بڕیارەیل زویوەزوی ئەرا جەنگەگە واز کرد.

هەرچەن دروسکردن ئەنجومەن وەرگریکردن نیشتمانی وە فەرمی جویر ریکاریگ وەرگری دریەێدە قەڵەم، وەلێ شایەت ئەرکەگەی بیلێد هەڵوێست سەربازی وەرجەوەختەیگ زیاتر باێدە دی، کە شایەت بیلێد بڕیاردەر مەرکەزی ئیران گورزەیل تووڵەسەنین زویوەزوی جیوەجی بکەێد، وەبی قسە و مشتومڕ درویژیگ ناوەین ئاژانسەیل.