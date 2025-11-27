‏زەویلەزەیگ وە هاز ٦.٥ پلە ئیندۆنیزیا لەرزنێد

شەفەق نیوز - جاکارتا

‏ئاژانس زەویلەرزەناسی و کەشناسیی ئیندۆنیزیا راگەیان، ئمڕوو پەنجشەممە، زەویلەرزەیگ وەە هاز ٦.٥ پلە و لە قویڵایی ١٠ کیلۆمەتر کەناراوەیل خوەرئاوای پارێزگای سۆمەترای باکوور ئیندۆنیزیای لەرزان.

‏ئاژانسەگە ئاشکرایکرد "لەرزەگە لە ٢٧ تشرین دویەمی ٢٠٢٥، ساعەت ١١:٥٦ وە وەخت ئیندۆنیزیا (٠٦:٥٦ وەخت بەغدا) لە نزیک کناراوەیل خوەرئاوای سۆمەترای باکوور رویدا".

‏ئاژانسەگە هویچ زانیارییگ لەبان "قوربانی یا زریان" بڵاو نەکردیە، هەمیش تا ئیرنگە هویچ راپۆرتیگ لەبان هەرەشەی ئەگەر دروسبوین شەپۆل گەورەی دەریایی (تسونامی) نییە.

