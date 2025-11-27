زەویلەزەیگ وە هاز ٦.٥ پلە ئیندۆنیزیا لەرزنێد
شەفەق نیوز - جاکارتا
ئاژانس زەویلەرزەناسی و کەشناسیی ئیندۆنیزیا راگەیان، ئمڕوو پەنجشەممە، زەویلەرزەیگ وەە هاز ٦.٥ پلە و لە قویڵایی ١٠ کیلۆمەتر کەناراوەیل خوەرئاوای پارێزگای سۆمەترای باکوور ئیندۆنیزیای لەرزان.
ئاژانسەگە ئاشکرایکرد "لەرزەگە لە ٢٧ تشرین دویەمی ٢٠٢٥، ساعەت ١١:٥٦ وە وەخت ئیندۆنیزیا (٠٦:٥٦ وەخت بەغدا) لە نزیک کناراوەیل خوەرئاوای سۆمەترای باکوور رویدا".
ئاژانسەگە هویچ زانیارییگ لەبان "قوربانی یا زریان" بڵاو نەکردیە، هەمیش تا ئیرنگە هویچ راپۆرتیگ لەبان هەرەشەی ئەگەر دروسبوین شەپۆل گەورەی دەریایی (تسونامی) نییە.