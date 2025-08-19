زەویلەرەزەیگ وە هاز بان 5 پلە ئەفغانستان لەرزان
2025-08-19T15:09:13+00:00
شەفەق نیوز ـ کابوڵ
ناوەن ئەڵمان ئەرا لێکۆڵینەوەی زانست زەویناسی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ وە هاز 5.2 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر ناوچەی هندوکوش لە ئەفغانستان هاوردە لەرزە.
ناوەادەگە ئاشکرایکرد، زەویلەرزەگە لە قویلی 186کیلومەتر بویە، وەبی ئەوەگ زانیاری زیاتر بخەێدە روی.
ناوچەی هندوکوش لە ئەفغانستان وە ناوچەیگ پڕ چاڵاکی زەویلەرزەیل ناسریاگە، لەماوەی کۆتایی وەرین چەن لەرزەیگ توومارکردیە، وە مدوو هەڵکەفتەی جیولۆجی ناوچەگە وەبان چینەیل تەکتۆنی.