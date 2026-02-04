زەویلەرزەیگ 6.2 پلەیی دەێد لە کناراوەیل نیوزلەندا
2026-02-04T14:59:06+00:00
شەفەق نیوز ـ نیوزلەندا
ناوەند ئەڵمانی ئەرا لێکۆلینەوەیل زانست زەویلەرزەناسی، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد زەویلەرزەیگ وە هاز 6.2 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر لە نزیک دورگەی "کرمادیۆ" سەر وە نیوزلەندا رویدا.
دیاریکرد، زەویلەرزەگە لە قویلی نزیکەی 10 کیلومەتر لەژیر زەوی بوی.
ناوەندەگە لە بەیاننامەگەی ئاشکرایکرد، تا ئیرنگە هویچ زانیاریگ لەبان قوربانیەیل یا زەردەیل مادی نییە، هەمیش تا ئیرنگە نەزانریاگە ئاست رخداری شەپوولەیل تسونامی چەنیگە.