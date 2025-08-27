زەویلەرزەی 6.2 پلەبی نوویگ دەێد لە کناراوەیل رووسیا

شفق نيوز- مۆسكۆ

لق كامتشاتكا لە دەزگای جیوفیزیک ئەکادیمیای زانستەیل رووسی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەویلەرزەیگ وەتونی 6,2 پلە وەرانوەر کناراوەیل نیمچە دوورگەی كامتشاتكای رووسی.

وەگورەی زانیاریەیل، سەنتەر زەویلەرزەگە وەدویری 276 کیلۆمەتر لە شار بتروبافلوفسك- كامتشاتسكی بویە، و سەرچەوەگەی وەقویلی 66.8 کیلۆمەتر.

لەلای خوەیانیش، زانایەیل وتن: لە ناوچەیل نیشتەجیبوین لە هەرێم كامتشاتكا، مەردم ئاگادار بوین لە لەزەیگ کە تونیەگەی رەسیە 3 خاڵ.

کۆتایی مانگ گوزەشتە، كامتشاتكا زەویلەرزەیگ وەتونی 8.8 پلە توومار کرد، کە تونترینە لە ناوچەگە لە ساڵ 1952ەو، و لەو وەختە تا ئیسە رووژانە تەکان پشت زەویلەرزە توومار کەن.