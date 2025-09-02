زەویلەرزەیگ 5.52 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر دەێد لە ئەفغانستان
شەفەق نيوز- کابوڵ
زەویلەرزەیگ وەتونی 5.52 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر، ئمڕوو سێشەممە، داد لە باشوور خوەرھەڵات ئەفغانستان.
وەگورەی ئاژانس رۆیتەرز، زەویلەرزەیگ وەتونی 5.52 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر باشوور خوەرھەڵات ئەفغانستان لەرزان.
دیاری کرد کە زەویلەرزەگە داد لە ویلایەت کونەر خوەرھەڵات ئەفغانستان و ناوچەیە سنووری وەرد پاکستان.
ئمڕوو سێشەممە، دەسەڵاتەیل ئەفغانستان بەرزەوبوین ئامار قوربانیەیل ئەو زەویلەرزە راگەیانن کە شەو یەکشەممە داد لە خوەرھەڵات وڵاتەگە، کە وەتونی 6 پلە بوی، تا لە 1400 کوشیان و ژیانێ لە 3100 زەخمدار رەد بکەێد.