زەویلەرزەی 5.2 پلەیی دەێد لە باشوور ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

زەویلەرزەیگ وە تونی 5.2 لەبان لەبان پەیمانەی ریختەر، ئمڕوو یەکشەممە، داد لە ساڵ عەسلەویە لە پارێزگای بوشەهر باشوور ئیران.

پەیمانگەی جیۆفیزیکی لە زانکۆی تەهران وت: زەویلەرزەگە وەقویلی 18 کیلۆمەتر بویە، لەبان کڕ درویژی 52.54 پلە، و کڕ پانی 27.27 پلە.

سەنتەر زەویلەرزەگە وەدویری 24 کیلومەتر ڤتیە لە ساڵ عەسلەویە، و 32 کیلۆمەتر لە شار کوشکنار لە پارێزگای هرمزگان باشوور وڵات، و45 کیلۆمەتر لە شار ( کله دار) لە پارێزگای فارس (باشوور وڵات).

تا ئیسە هیچ خوەریگ لە زەردەیلیگ لە ئەنجام ئی زەویلەرزە نەڕەسیە.