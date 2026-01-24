زەویلەرزەیگ 5.1 پلەیی دەێد لە تورکیا
شەفەق نيوز- باليكسير
ئاژانس ئەنادۆڵ تورکی، شەوەکی ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەویلەرزەیگ وەتونی 5.1 پلە لە قەزای "سەندرغی" سەروە ویلایەت باليكسير خوەرئاوای وڵات.
وەگورەی داتایەیل وەڕیەوبەرایەتی کارەساتەیل و فریاکەفتن تورکیا (ئافاد) زەویلەرزەگە ساعەت 00.24 رووژ وە وەخت ناوخوەیی بویە.
بنکەی روانگەکردن ئافاد زەویلەرزەگە وەقویلی 11.04 کیلۆمەتر لە ژیر زەوی دیاری کرد.
جی باسە کە زەویلەرزەیگ وەتونی 6.1 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر لە 27 تشرین یەکەم گوزەشتە داد لە قەزای "سندرغی" وەلی توومار زەرەگ گیانی.