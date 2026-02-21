زەویلەرزەیگ 4.4 پلەیی دەێد لە باکوور ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

زەویلەرزەیگ وە تونی 4.4 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر، ئمڕوو شەممە، داد لە شار رودبنه سەروە پارێزگای جيلان باکوور ئيران.

ناوەند روانگەی زەویلەرزە لە زانکۆی تەهران وت: زەویلەرزەگە شەوەکی ئمڕوو وەتونی 4.4 لەبان پەیمانەی ریختەر بوی وە قویلی 20 کیلۆمەترر لە شار رودبنه سەروە پارێزگای جيلان باکوور وڵات، وەگورەی ئاژانس خەوەری ئیرانی "ئیرنا".

ئەو زەویلەرزە کە تا چەن چرکەیگ وەردەوام بوی، وەتەواوی ئاشکرا بوی، و بڕیگ لە مەردم رشیانە ناو جادەیل.

ئاژانسەگە هیچ خوەریگ لە زەرەد دارایی یا مرۆیی بڵاو نەکرد.

لە ئیران زەویلەرزەیل وەشیوەیگ دووارەوبوی رویدەن، چوینکە کەفتیەسە بان ناوچەی لەیەکداین پارچەیل ژیر تووکڵ زەوی، و فرەترین زەویلەرزەی مەرگبار لە ساڵ 1990 لە باکوور وڵات بوی کە رەسیە 7.7 پلە، و بویە مدوو کوشیان 37 کەس و100 هەزار زەخمدار.