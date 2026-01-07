زەویلەرزەیگ وە هاز 6.4 پلە دەێد لە کناراوەیل باشوور فلیپین
شەفەق نیوز ـ مانیلا
دەسی روپێوی جیلۆجی ئەمریکی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ وە هاز 6.4 پلە دا لە کناراوەیل باشوور فلیپین، وەبی ئەوەی هووشداری لە رویدان تسۆنامی یا راپۆرتیگ دەسوەجی زەردەیل بيرێد.
زەویلەرزەگە کە ئاژانسە ئەمریکیەگە تووماریکردیە لە سەرەتا وە ئاز 6.7 لە قویلایی 58.5 کیلومەتر لە دویری27کم لە خوەرهەڵات شارۆچکەی سانتیاگۆ لە دورگەی مینداناو رویدایە".
ناش باراگاس، کە کارمەندیگ فریاکەفتنە لە پارێزگای داڤاو، وە ئاژانس "فرانس پرێس"ی راگەیاندیە: "هویچ راپۆرتیگ خێرا لەبان زەخمداری یان زەرەردەیل نەرەسیە، لەرزەگە تەنیا نزیکەی 5 چرکە بویە."