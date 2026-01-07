‏زەویلەرزەیگ وە هاز 6.4 پلە دەێد لە کناراوەیل باشوور فلیپین

‏شەفەق نیوز ـ مانیلا

‏دەسی روپێوی جیلۆجی ئەمریکی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ وە هاز 6.4 پلە دا لە کناراوەیل باشوور فلیپین، وەبی ئەوەی هووشداری لە رویدان تسۆنامی یا راپۆرتیگ دەسوەجی زەردەیل بيرێد.

‏زەویلەرزەگە کە ئاژانسە ئەمریکیەگە تووماریکردیە لە سەرەتا وە ئاز 6.7 لە قویلایی 58.5 کیلومەتر لە دویری27کم لە خوەرهەڵات شارۆچکەی سانتیاگۆ لە دورگەی مینداناو رویدایە".

‏‏ناش باراگاس، کە کارمەندیگ فریاکەفتنە لە پارێزگای داڤاو، وە ئاژانس "فرانس پرێس"ی راگەیاندیە: "هویچ راپۆرتیگ خێرا لەبان زەخمداری یان زەرەردەیل نەرەسیە، لەرزەگە تەنیا نزیکەی 5 چرکە بویە."

