‏زەویلەرزەیگ وە هاز 6.3 ئەفغانستان لەرزان
2025-11-03T14:28:29+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ دەزگای نیشتمانیی وەڕێوەبردن کارەساتەیل ئەفغانستان، ئمڕوو دووشەممە راگەیان، زەویلەرزەیگ وە هاز 6.3 لەبان پەیمانەی رێختەر  باکوور ئەفغانستان لەرزان.

‏وەپای بەیاننامەگە " چەق لەزەگە لە باکوور  وڵاتەگە و ویلایەت سامانگان بویە، لە ئەنجام زەویلەرزەگە پەنج کەس گیان لەدەسدا و 143 کەسیش زەخمداربوی".

‏ناوەن جیۆلۆجی ئەمریکی (USGS) راگەیاندبوی کە زەویلەرزەگە وە هاز ٦،٣ پلە وەپای پەیمانەی ڕێختەر، لە ناوچەی خولمی ویلایەت بەلخی باکوور ئەفغانستان لە قويلایی ١٠ کیلۆمەتر رویدا.

