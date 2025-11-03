‏زەویلەرزەیگ وە هاز 6.3 ئەفغانستان لەرزان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ دەزگای نیشتمانیی وەڕێوەبردن کارەساتەیل ئەفغانستان، ئمڕوو دووشەممە راگەیان، زەویلەرزەیگ وە هاز 6.3 لەبان پەیمانەی رێختەر باکوور ئەفغانستان لەرزان.

‏وەپای بەیاننامەگە " چەق لەزەگە لە باکوور وڵاتەگە و ویلایەت سامانگان بویە، لە ئەنجام زەویلەرزەگە پەنج کەس گیان لەدەسدا و 143 کەسیش زەخمداربوی".

‏ناوەن جیۆلۆجی ئەمریکی (USGS) راگەیاندبوی کە زەویلەرزەگە وە هاز ٦،٣ پلە وەپای پەیمانەی ڕێختەر، لە ناوچەی خولمی ویلایەت بەلخی باکوور ئەفغانستان لە قويلایی ١٠ کیلۆمەتر رویدا.

