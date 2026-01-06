‏زەویلەرزەیگ وە هاز 6.2 پلە ژاپۆن لەرزان

‏شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ

‏ئاژانس کەشناسی ژاپۆن (JMA)، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ وە هاز 6.2 پلە وەپای پەیمانەی رێختەر لە خوەرئاوای ژاپۆن رویدا.

‏ئاژانسەگە دیاریکرد، زەویلەرزەگە وە هاز  6.2 پلە وەپای پەیمانەی ڕێختەر لە ویلایەت شیمانا خوەرئاوای ئەو وڵاتە لەرزانیە.

‏ئاشکرایکرد، زەویلەرزەگە لە قویڵایی 10 کیلومەتر لە خوەرهەڵات ویلایەتەگە رویداس.

‏وەرپرسەیل ژاپۆن، هووشداری نەدانە لەبان ئەگەر رویدان تسۆنامی وە مدوو زەویلەرزەگە لە ویلایەت شیمانا، و هێمان نەزانیاس زەویلەرزەگە زەرد گیانی و مادی داشتیە یا نە.

