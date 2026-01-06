زەویلەرزەیگ وە هاز 6.2 پلە ژاپۆن لەرزان
2026-01-06T08:49:02+00:00
شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ
ئاژانس کەشناسی ژاپۆن (JMA)، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ وە هاز 6.2 پلە وەپای پەیمانەی رێختەر لە خوەرئاوای ژاپۆن رویدا.
ئاژانسەگە دیاریکرد، زەویلەرزەگە وە هاز 6.2 پلە وەپای پەیمانەی ڕێختەر لە ویلایەت شیمانا خوەرئاوای ئەو وڵاتە لەرزانیە.
ئاشکرایکرد، زەویلەرزەگە لە قویڵایی 10 کیلومەتر لە خوەرهەڵات ویلایەتەگە رویداس.
وەرپرسەیل ژاپۆن، هووشداری نەدانە لەبان ئەگەر رویدان تسۆنامی وە مدوو زەویلەرزەگە لە ویلایەت شیمانا، و هێمان نەزانیاس زەویلەرزەگە زەرد گیانی و مادی داشتیە یا نە.