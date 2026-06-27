زەویلەرزەیگ وە هاز 6 پلە دەێد لە ئەفغانستان و پاکستان
2026-06-27T14:57:06+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
زەویلەرزەیگ وە هاز 6 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر، ئمڕوو شەممە، ئەفغانستان و پاکستان لەرزان.
وەپای خەوەریگ لە ئاژانس "رۆیتەرز" ، زەویلەرزەیگ وە 6 پلەی رێختەر ناوچەی "هندوکۆش" لە ئەفغانستان لەرزان لەهەمان وەخت درویژەوبوی ئەرا ناوچەیل فراوانیگ لە باکوور پاکستان، کە دڵڕەواکی لەناوەین هاوڵاتیەیل دروسکرد.
داریکرد، تا وەخت نویسین خەوەرەگە هویچ راگەیاننیگ فەرمی لە رویدان زەرد گیانی یا مادی لە ناوچەیل زەویلەرزەگە نییە.