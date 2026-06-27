‏زەویلەرزەیگ وە هاز 6 پلە دەێد لە ئەفغانستان و پاکستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زەویلەرزەیگ وە هاز 6 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر، ئمڕوو شەممە، ئەفغانستان و پاکستان لەرزان.

‏وەپای خەوەریگ لە ئاژانس "رۆیتەرز" ، زەویلەرزەیگ وە 6 پلەی رێختەر ناوچەی "هندوکۆش" لە ئەفغانستان لەرزان لەهەمان وەخت درویژەوبوی ئەرا ناوچەیل فراوانیگ لە باکوور پاکستان، کە دڵڕەواکی لەناوەین هاوڵاتیەیل دروسکرد.

‏داریکرد، تا وەخت نویسین خەوەرەگە هویچ راگەیاننیگ فەرمی لە رویدان زەرد گیانی یا مادی لە ناوچەیل زەویلەرزەگە نییە.

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