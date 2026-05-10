زەویلەرزەیگ وە هاز 5.8 پلە دەێدە کەناراوەیل ناوەڕاس چیلی
شەفەق نیوز - سانتیاگۆ
ناوەند ئەوروپی دەریای ناوەڕاس ئەرا چەودیاریکردن زەویلەرزەیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە زەویلەرزەیگ کە تونیی رەسیە 5.8 پلە داگەسە ناوچەیلیگ لە نزیک کەناراوەیل ناوەڕاس چیلی.
ناوەندەگە دیاری کرد کە لەرزین زەوییەگە داگەسە ناوچەی "بیۆ-بیۆ" و لە قۊلی 23 کیلۆمەتر لە ژیر روی زەوی بویە.
لەلای خوەییش، ناوەند ئەڵمانی ئەرا توێژینەوەیل زانستەیل زەوی خەوەردا کە زەویلەرزەگە لە سەعات 02:34 وە وەخت گرینچ روی داگە، وە مەزەنەیلی قۊلیەگەی رەسیەسە 10 کیلۆمەتر تەنیا، و سەنتەر لەرزینەگە دیاری کرد لە یەککەفتن کڕ پانی 37.70 باشوور و کڕ درویژی 73.19 خوەراوا.
تا ئیسە هیچ راپۆرتیگ دەسوەجی نەڕەسیە لەبان کەفتن قوربانییەیل یا زەرەدەیل ماددی لە ئەنجام لەرزینەگە.