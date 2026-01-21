زەویلەرزەیگ 5.2 پلە فلیپین لەرزنێد
2026-01-21T14:14:48+00:00
شەفەق نیوز ـ فلیپین
دەسەی جیولۆجی ئەمریکا ناوەن زەویلەرزەناسی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ وە هاز 5.2 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر دا لە فلیپین.
دەسەگە لەبەیاننامەیگ بڵاویکردیە راگەیان، زەویلەرزەگە لە دویری 31کیلومەتر لە شار ساغای وە قویڵی 9.8 کیلومەتر بوی.
جیباسە، فلیپین چالاکی گرکان و زەویلەرزەیل فرەیگ وەخوەی دوینێد، وە لەوەرچەوگردن پێگەی کە کەفێدە بان "کەمەرەی ئاگرین" لە زەریای ئارام.
کۆتا گەپترین زەویلەرزە دا لە فلیپین لە ساڵ 2013 بوی، بویە مدوو کوشیان 220 کەس.