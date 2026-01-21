‏زەویلەرزەیگ 5.2 پلە فلیپین لەرزنێد

‏شەفەق نیوز ـ فلیپین

‏دەسەی جیولۆجی ئەمریکا ناوەن زەویلەرزەناسی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ وە هاز 5.2 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر دا لە فلیپین.

‏دەسەگە لەبەیاننامەیگ بڵاویکردیە راگەیان، زەویلەرزەگە لە دویری 31کیلومەتر لە شار ساغای وە قویڵی 9.8 کیلومەتر بوی.

‏جیباسە، فلیپین چالاکی گرکان و زەویلەرزەیل فرەیگ وەخوەی دوینێد، وە لەوەرچەوگردن پێگەی کە کەفێدە بان "کەمەرەی ئاگرین" لە زەریای ئارام.

‏کۆتا گەپترین زەویلەرزە دا لە فلیپین لە ساڵ 2013 بوی، بویە مدوو کوشیان 220 کەس.

‏

‏