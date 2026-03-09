زەویلەرزەیگ وە هاز 5.1 پلە دەێد نزیک کۆمەڵگەی بامۆکالی تورکیا
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
دەسەی وەڕێوەبردن قەیران و کارەساتەیل تورکیا (AFAD) رایگەیان، ئمڕوو دووشەممە زەویلەرزەیگ وە هاز 5.1 پلە وە پەیمانەی ڕێختەر، پارێزگای دەنیزلی لە خوەرئاوای تورکیا لەرزان، ناوەن لەرزەگە تەنیا 5 کیلۆمەتر لە ناوچەی گەشتیاری "بامۆکالێ" دویر بوی.
لە بەیاننامەیگ فەرمی هاتیە لەرزەگە لە سەعات 9:21 شەوەکی وە وەخت بەغدا تومار کریا، ناوەندەگەی لە قویڵی 7 کیلۆمەتر و لە نزیک ئاوایی "بۆڵدان" بوی.
ئاژانس "نۆفۆستی"یش دیاریکرد ناوچەگە و کانییە گەرمەیل بامۆکالێ لە وەرز تاوسان گەشتیار فرەیگ کێشنە وەرەو خوەیان، باوجی لەی وەختە وەرز گەشتیاری نییە.