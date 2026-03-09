‏زەویلەرزەیگ وە هاز 5.1 پلە دەێد نزیک کۆمەڵگەی بامۆکالی تورکیا

‏زەویلەرزەیگ وە هاز 5.1 پلە دەێد نزیک کۆمەڵگەی بامۆکالی تورکیا
2026-03-09T09:28:04+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏ دەسەی وەڕێوەبردن قەیران و کارەساتەیل تورکیا (AFAD) رایگەیان، ئمڕوو دووشەممە زەویلەرزەیگ وە هاز 5.1 پلە وە پەیمانەی ڕێختەر، پارێزگای دەنیزلی لە خوەرئاوای تورکیا لەرزان، ناوەن لەرزەگە تەنیا 5 کیلۆمەتر لە ناوچەی گەشتیاری "بامۆکالێ" دویر بوی.

‏لە بەیاننامەیگ  فەرمی هاتیە لەرزەگە لە سەعات 9:21 شەوەکی وە وەخت بەغدا تومار کریا، ناوەندەگەی لە قویڵی 7 کیلۆمەتر و لە نزیک ئاوایی "بۆڵدان" بوی.

‏ ئاژانس "نۆفۆستی"یش دیاریکرد ناوچەگە و کانییە گەرمەیل بامۆکالێ لە وەرز تاوسان گەشتیار فرەیگ کێشنە وەرەو خوەیان، باوجی لەی وەختە  وەرز گەشتیاری نییە.

