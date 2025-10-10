زەویلەرزەیگ وەتونی 7.6 پلە دەێد لە باشوور فیلیپین و ئاگاداری لە "تسونامي"

شەفەق نيوز- مانيلا

پەیمانگای زانست گڕکان و زەویلەرزەی فیلیپین، راگەیان کە زەویلەرزەیگ وەتونی 7.6 پلە، ئمڕوو جمعە، داد لە باشوور وڵاتەگە، و ئاگاداری دەرکرد لە ئەگەر رویداون تسونامی.

پەیمانگاگە ئاگاداری دا لە ئەکرد زەرەدەیل و دویاکەفتگەیل دویای زەویلەرزەگە، کە سەنتەری لە وەرانوەر ناوچەی مانای بویە لە دافاو ئۆرينتال لە ناوچەی مينداناو، وەگورەی رۆیتەرز.

دیاری کرد کە زەویلەرزەگە وەقویلی 10 کیلۆمەتر بویە، و هیچ راپۆرتیگ لەبان کەفتن زەرد نەڕەسیە.

هەمیش تەمەی خەڵک شارەیل کناراوی کرد وەکوتپڕ وەرەو ناوچەیە بەرزیگ بچن، و لە کناراوەیل دویرەو بکەفن.

وتیش: مەزەنە کریەێد لە ماوەی دوو ساعەت ئایندە شەپوول ئەرا زیاتر لە یەک متر بەرزەو بوود.

جی باسە کە ناوەند ئەوروپی ناوڕاس ئەرا روانگەکردن زەویلەرزەیل وت: زەویلەرزەگە رەسیە 7.4 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر، وەقویلی 58 کیلۆمەتر.

سیستەم ئاگادارکردن لە تسونامی ئەمریکی، هوشداری لە ئەگەر رویداون تسونامی رخباریگ لەبان کناراوەیل تا مەودای 300 کیلۆمەتر لە سەنتەر زەویلەرزەگە.