زەویلەرزەیگ وە تونی 6.2 پلە کەنداو کالیفۆرنیا لەرزنێد
شەفەق نیوز - مەکسیکۆ
ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، سیستەم هوشداری زەویلەرزە SASSLA لە مەکسیک، خەوەرداد کە زەویلەرزەیگ وە تونی سەرەتایی 6.2 پلە لە کەنداو کالیفۆرنیا لە وەرانوەر کەنارەیل مەکسیک دا.
سیستەمەگە لە بەیاننامەیگ لەبان سەکوو "ئێکس" باس ئەوە کرد کە دانیشتگەیل هەس وە لەرزەی زەوی کردنە لە دریژایی کەنارەیل هەردوگ ویلایەت باخا کالیفۆرنیا سوور و سینالۆوا لە مەکسیک.
وەپای سیستەم هوشداری زۊینە، زەویلەرزەگە لە سەعات یەک و 46 خولەک دۊای نیمەڕوو وە وەخت ناوڕاس مەکسیک (دە و 46 خولەک شەو وە وەخت بەغدای پایتەخت عراق) رویداگە.
تا ئیسە هیچ راپۆرتیگ لەباوەت کەفتن زەخمداری یا زەرەدەیل ئەگەری نەڕەسیە.