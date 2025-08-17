زەویلەرزەیگ وەتونی 6 پلە دەێد لە ناوڕاس ئەندەنووسیا

زەویلەرزەیگ وەتونی 6 پلە دەێد لە ناوڕاس ئەندەنووسیا
2025-08-17T09:37:35+00:00

شەفەق نيوز– جاكارتا 

وەرپرسیگ ئەندەنووسی خەوەردا لە زەخمداری 29 کەس لەلای کەمەو، زەخمەیل دووانیان سەختە، لە ئەنجام زەویلەرزەیگ وەتونی 6 پلە لە دوورگەی سولاويزی ناوڕاس وڵاتەگە، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە.

عەبدولمەهاری قسەکەر دەسەی رزگارکردن نیشتمانی لە کارەساتەیل وت: 13 زەخمدار ئەرا بنکەیل پزشکی لە ناوچەیل بوسو وتوكوروندو لە کەرت سولاويزی ناوڕاس کلکریانە، دویای رمیان پەرستگایگ وەبانیان، وتیش؛ زەویلەرزەگە زەرەد وە کلیسایگ لە ئاوای ماسانی رەسان.

وتیش: زەویلەرزەیگ لە شار بوسو لە ساعەت 5:38 شەوەکی (21:38 وەوەخت گرینتش رووژ شەممە) وەقویلی 10 کیلۆمەتر بویە، دووپاتیش کرد کە رخداری لە تسونامی نییە.

لە ناوچەی شانی، سیجی، خەڵکەگە لە لەرزەگە ئاگادار بوین تا ماوەی 7 چرکە، وەبی توومارکردن زەرەدیگ گیانی یا دارایی، و لە ئاوایەیل بوسو بيسيسير، 15 چرکە بوی، کە مەردمەگە ناچار کرد لە رخەو ماڵەیل چووڵ بکەن.

هوشداری دا کە بایەسە لە ئامادەباشی بوون لەوەر ئەگەر تەکانەیل پشت زەویلەرزە، و لەو بینایلە دویرەو بکەفن کە زەرەد وەپییان رەسیە.

