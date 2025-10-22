زەویلەرزەیگ وەتونی 4.5 پلە دەێد لە موغلا لە باشوور خوەرئاوای توركيا
2025-10-22T11:24:10+00:00
شەفەق نيوز- ئەنقەرە
زەویلەرزەیگ وەتونی 4.5 پلە، ئمڕوو چوارشەممە، داو لە دەریای چەرمگ، وەرانوەر کناراوەیل قەزای ئورتاکا لە موغلای باشوور خوەرئاوای تورکیا.
وەڕیەوبردن کارەساتەیل و فریاکەفتن تورکیا (ئافاد) لە بەیاننامەیگ وت: زەویلەرزەیگ وەتونی 4.5 پلە داد لە وەرانوەر کناراوەیل قەزای ئورتاکا لە موغلا لە ساعەت 05:45، دیاری کرد کە یاسای زەویلەرزەگە رەسیە 34.46 کیلۆمەتر.
وتیش: زەویلەرزەگە وەدویری 20 كيلومترا لە ناوچەی ئورتاکا لە دەریای چەرمگ بویە، کە خەڵک ناوچەیل دەورگردی لە لەرزەگە ئاگادار بوینە.