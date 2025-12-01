زەویلەرزەیگ وەتونی 4.4 پلە دەێد لە هرمزگان ئیران

شەفق نيوز- تەهران

وەڕیەوبەرایەتی وەڕیەوبردن قەیرانەیل لە پارێزگای هرمزگان ئیران، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە زەویلەرزەیگ وەتونی 4.4 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر داد لە ناوچەی "فين" لە پارێزگای هرمزگان و خوەشبەختانە زەرەد لەلی نەویەو.

ئاژانس مهر لە زوان مهرداد حەسەن زادە وت: زەویلەرزەگە لە ساعەت 7:56 شەوەکی وەقویلی 10 کیلومەتر بویە.

وتیش: سەنتەر زەویلەرزەگە وەدویری 31 کیلۆمەتر لە (فين)، و36 کیلۆمەتر من (قلعەت قازي)، و43 کیلۆمەتر لە (تەخت)، وعلى 43 کیلۆمەتر لە ناوەند پارێزگای بەندەر عەباسەو بویە.

زاده وتیش: خوەشبەختانە زەرەد گیانی و دارایی لەی زەویلەرزە نەویەو، و تیمەیل هەڵسەنگاندن دەسکردن وە لێکۆڵینەوەی گشتگیر ئەرای، دووپاتیش کرد کە رەوشەیل ناوچەگە سروشتیە، و ئاگاداری لە هیچ گیچەڵیگ توومار نەکریاس.