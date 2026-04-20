زەویلەرزەیگ وەتونی ٧.٤ پلە دەێد لە نزیک کەناراوەیل ژاپۆن
شەفەق نیوز- تۆکیۆ
ئمڕوو دووشەممە، زەویلەرزەیگ وەتونی 7.4 پلە لە نزیک کەناراوەیل ژاپۆن رویدا، و یەیش هیشت دەسەڵاتەیل هووشداری بیەن لە ئەگەر روویدان "تسونامی" کە بەرزییەگەی هاتێ بڕەسێدە سێ مەتر و لە پارێزگای هۆکایدۆ.
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی ژاپۆن راگەیان: "زەویلەرزەگە بویەسە مدوو لەرزین فرەی باڵەخانەیل، ک وە ئاست (+5) دیاری کریاس؛ یەیش ئاستگە وسانن لەبانی ئەرا مەردم لە لەبڕیگ ناوچە سەختەو کەێد".
تا ئیسە هیچ راپۆرتیگ لە زەرەد گەورا یا زەخمداربوین سەخت بڵاو نەکریاس، لە خود وەخت دەسەڵاتەیل وە وردی چەودێری بارودۆخەگە کەن ئەرا هەر لەرزینیگ ترەک (پاشلەرزە).
لایەنە پەیوەندیدارەیل داوا لە مەردم ناوچە کەناراوەیل کردنە "مقەیەت خوەیان بوون، و ئامادە بوون ئەرا هەر شیوانن دەریاییگ کە لە ئەنجام ئی چالاکی زەویلەرزە روی بیەێد".