‏زەویلەرزەیگ وەتونی ٧.٤ پلە دەێد لە نزیک کەناراوەیل ژاپۆن

شەفەق نیوز- تۆکیۆ

‏ئمڕوو دووشەممە، زەویلەرزەیگ وەتونی 7.4 پلە لە نزیک کەناراوەیل ژاپۆن رویدا، و یەیش هیشت دەسەڵاتەیل هووشداری بیەن لە ئەگەر روویدان "تسونامی" کە بەرزییەگەی هاتێ بڕەسێدە سێ مەتر و لە پارێزگای هۆکایدۆ.

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی ژاپۆن راگەیان: "زەویلەرزەگە بویەسە مدوو لەرزین فرەی باڵەخانەیل، ک وە ئاست (+5) دیاری کریاس؛ یەیش ئاستگە وسانن لەبانی ئەرا مەردم لە لەبڕیگ ناوچە سەختەو کەێد".

‏تا ئیسە هیچ راپۆرتیگ لە زەرەد گەورا یا زەخمداربوین سەخت بڵاو نەکریاس، لە خود وەخت دەسەڵاتەیل وە وردی چەودێری بارودۆخەگە کەن ئەرا هەر لەرزینیگ ترەک (پاشلەرزە).

‏لایەنە پەیوەندیدارەیل داوا لە مەردم ناوچە کەناراوەیل کردنە "مقەیەت خوەیان بوون، و ئامادە بوون ئەرا هەر شیوانن دەریاییگ کە لە ئەنجام ئی چالاکی زەویلەرزە روی بیەێد".